'Samsak Döveci' şarkısı ile tanınmıştı. Silah zoruyla konser verdi

'Samsak Döveci' şarkısıyla tanınan Elif Buse Doğan, organizatör Fatih Gül'den ücretini alamayınca konseri iptal etti. Gül, konser öncesi Doğan'ın kardeşini silahla tehdit etmesi üzerine şarkıcı sahneye çıkmak zorunda kaldı.

'Samsak Döveci' şarkısı ile tanınmıştı. Silah zoruyla konser verdi

'Samsak döveci' şarkısıyla tanınan Elif Buse Doğan'ın bir organizatörle yaşadığı olay gündem oldu. Şarkıcı Elif Buse Doğan, 2022'de organizatör Fatih Gül ile bir konser anlaşması imzaladı. Doğan, konser ücretini alamayınca icra yoluyla tahsilat yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına çıkan Fatih Gül de şarkıcı hakkında bazı iddialarda bulundu. Organizatör Fatih Gül, "Sahneye çıkmaktan vazgeçti. İkna ettik. Aldığı parayı SMA hastası çocuğa bağışlayacağını söyledi fakat onu da yapmamış" dedi.

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ŞARKICI İDDİALARI REDDETTİ

Doğan ise yaşanan gelişmelerin ardından şu açıklamayı yaptı: "Fatih Gül, konser ücretimi ödemediği gibi kardeşime silahını göstererek tehdit etmiştir. SMA'lı bebeğe de bağışımı yaptım."

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Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre; Ünlü şarkıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak organizatör Fatih Gül hakkında suç duyurusunda da bulundu. Doğan'ın, avukatı aracılığıyla sunulan dilekçesinde; "Programda müvekkilime doğrudan hakaret edilmiştir. Sosyal medyadan asılsız paylaşımlar yapılmış, müvekkilimin kişilik hakları zedelenmiştir. Elazığ konserinden önce Fatih Gül, kardeşine silah gösterdiği için müvekkilim korkuya kapılmıştır" denildi.

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KORUMA KARARI TALEBİ

Elif Buse Doğan, Fatih Gül ve magazin programı yetkililerinin 'Hakaret', 'İftira' ve tespit edilecek suçlardan haklarında dava açılmasını talep etti. Şarkıcı aynı zamanda koruma kararı ve yayın yasağı talebinde bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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