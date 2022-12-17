Samsun Bafra Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Samsun Bafra Belediyesi, bünyesinde Metin yazarı, Kurgu montaj kameracı ve grafiker olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.

KURGU-MONTAJ-KAMERA PERSONEL KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Adobe Premiere ve Adobe After Effects programlarını bilen ve kamera kullanabilen

EK 2 Personel alımı ile ilgili bölümler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru formu

Fotoğraflı kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

Öz geçmişi

Varsa sertifikaları

Adli sicil kaydı

İşe alınacak personelle belirli süreli sözleşme imzalanacaktır.