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Samsun Bafra Belediyesi işçi alacak

Samsun Bafra Belediyesi, bünyesinde Metin yazarı, Kurgu montaj kameracı ve grafiker olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 07:05
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Samsun Bafra Belediyesi işçi alacak

Samsun Bafra Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Samsun Bafra Belediyesi, bünyesinde Metin yazarı, Kurgu montaj kameracı ve grafiker olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.

KURGU-MONTAJ-KAMERA PERSONEL KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Adobe Premiere ve Adobe After Effects programlarını bilen ve kamera kullanabilen

EK 2 Personel alımı ile ilgili bölümler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru formu

Fotoğraflı kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

Öz geçmişi

Varsa sertifikaları 

Adli sicil kaydı

İşe alınacak personelle belirli süreli sözleşme imzalanacaktır.

 

 

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