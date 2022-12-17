Samsun Bafra Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Samsun Bafra Belediyesi, bünyesinde Metin yazarı, Kurgu montaj kameracı ve grafiker olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.
KURGU-MONTAJ-KAMERA PERSONEL KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Adobe Premiere ve Adobe After Effects programlarını bilen ve kamera kullanabilen
EK 2 Personel alımı ile ilgili bölümler
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru formu
Fotoğraflı kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
Öz geçmişi
Varsa sertifikaları
Adli sicil kaydı
İşe alınacak personelle belirli süreli sözleşme imzalanacaktır.
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