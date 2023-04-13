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Samsun'da Süper Lig coşkusu

Süper Lig'e merhaba diyen Samsun'da dün gece şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:25
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Samsun Kırmızı-Beyaza boyandı

Samsun'da Süper Lig coşkusu
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Editör: Fatma Demirkaya

1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Eyüpspor maçının bitiş düdüğünün ardından Samsunsporlu taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak doyasıya kutladı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar kutlamalara gecenin geç saatine kadar devam etti.

Çiftlik Caddesi'nde meşaleler yakan taraftarlar, şarkılar ve marşlarla Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu geç saatlere kadar yaşadı.

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