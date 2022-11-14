15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Basın İlan
  • >
  • Samsun Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Samsun Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Samsun Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 23:08
Takip Et

Samsun Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Samsun Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
+
Aa
-

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
1
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
2
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿New York Times'ın terör saldırısı haberleri tepki çekti. Türkiye’de gerçekleşen saldırıyı kınamak yerine turizmi hedef aldı
3
﻿New York Times'ın terör saldırısı haberleri tepki çekti. Türkiye’de gerçekleşen saldırıyı kınamak yerine turizmi hedef aldı
﻿New York Times'ın terör saldırısı haberleri tepki çekti. Türkiye’de gerçekleşen saldırıyı kınamak yerine turizmi hedef aldı
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
4
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
5
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Sokak röportajında ekonomi çok iyi, kahrolsun gavurlar
6
﻿Sokak röportajında ekonomi çok iyi, kahrolsun gavurlar
﻿Sokak röportajında ekonomi çok iyi, kahrolsun gavurlar
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
7
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Şüpheli valiz hareketliliği
﻿Şüpheli valiz hareketliliği
﻿Şüpheli valiz hareketliliği
﻿Elon Musk, Twitter çalışanlarının ücretsiz öğle yemeği hakkını kaldırıyor
﻿Elon Musk, Twitter çalışanlarının ücretsiz öğle yemeği hakkını kaldırıyor
﻿Elon Musk, Twitter çalışanlarının ücretsiz öğle yemeği hakkını kaldırıyor
﻿Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı
﻿Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı
﻿Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı
﻿Bursa- İstanbul seferlerini yapan deniz otobüslerinde bomba araması yapıldı
﻿Bursa- İstanbul seferlerini yapan deniz otobüslerinde bomba araması yapıldı
﻿Bursa- İstanbul seferlerini yapan deniz otobüslerinde bomba araması yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.