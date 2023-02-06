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Samsun Valiliği'nden deprem olacak iddialarına yalanlama

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde yaşanan büyük deprem birçok ilden de hissedildi. Depremin hissedildiği illerden bir tanesi olan Samsun'da ortaya atılan bir iddia vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Bu iddia daha sonra Valilik tarafından yalanlandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:58
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Samsun Valiliği deprem olacak iddiasını yalanladı

Samsun Valiliği'nden deprem olacak iddialarına yalanlama
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Samsun Valiliği, sosyal medyada dolaşan “Samsun’da bir saat içerisinde 6,3 şiddetinde deprem olacak” şeklindeki ses kaydına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, “Kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir” dedi.

Sosyal medyada “Samsun’da bir saat içerisinde 6,3 şiddetinde deprem olacak” şeklindeki ses kaydı kısa sürede yayıldı. Samsun Valiliği, sosyal medya hesaplarından ses kaydına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Saat 13.24’te Elbistan merkezli meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremden ilimiz de etkilenmiş olup, şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tüm ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürmektedir ve ilimiz genelinde eğitim-öğretime bugün öğleden sonra ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, Samsun’da 1 saat içerisinde deprem beklendiği şeklinde yayılan art niyetli haber gibi sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.”

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