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  • Yılmaz Vural 'Perişan haldeyim' diyerek duyurdu. Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında

Yılmaz Vural 'Perişan haldeyim' diyerek duyurdu. Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında

Depremde enkaz altında kalan Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:43
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Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında

Yılmaz Vural 'Perişan haldeyim' diyerek duyurdu. Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında
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Kahramanmaraş merkezli deprem Malatya'da da binaların yıkılmasına yol açtı.

Sabaha karşı meydana gelen depremde Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da enkaz altında kaldı.

Türkaslan'ın eşi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural,  "Rizespor maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar. Perişan haldeyim" açıklamasını yaptı.

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