Yılmaz Vural 'Perişan haldeyim' diyerek duyurdu. Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli deprem Malatya'da da binaların yıkılmasına yol açtı.
Sabaha karşı meydana gelen depremde Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da enkaz altında kaldı.
Türkaslan'ın eşi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Rizespor maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar. Perişan haldeyim" açıklamasını yaptı.
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