Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar

Almanya ve Avustralya’da faaliyet gösteren afet risk firması Risklayer, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı tahmininde bulundu.





İlk tahmininde ölü sayısını 16,800, ekonomik tahribatı ise 15 milyar dolar açıklayan kuruluş, kısa süre sonra tahminini güncelledi.



Yeni tahminde ölü sayısı 20.200, ekonomik tahribat ise 20 milyar dolar açıklandı.



Kuruluş, ölü sayısı konusundaki aralığını ise 5.200 ila 48.500 olarak belirledi.



Risklayer sonrasında söz konusu tweetini “sabitlenmiş tweet” yaptı.



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