Samsun Valiliği fenomen Murat Övüç'ün 'Kadınlar matinesi' etkinliğini yasakladı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Bafra'da sahne alacağı kadınlar matinesi iptal edildi. Konuyla ilgili Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada iptale gerekçe olarak programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği gösterildi.

Samsun Valiliği fenomen Murat Övüç'ün 'Kadınlar matinesi' etkinliğini yasakladı

Editör: Özlem KIRAL

Sosyal Medya ünlüsü Murat Övüç, önümüzdeki günlerde Bafra ve Atakum'da düzenlenmesi beklenen iki etkinlikle kadınlarla buluşacaktı. Samsun Valiliği, Övüç'ün iki ilçede planladığı 'Kadınlar Matinesi' etkinliğini 'milli ve manevi değerlere aykırı' olduğu gerekçesiyle yasakladı.

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SAMSUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir organizasyon firması tarafından 'Kadınlar Matinesi' adı altında ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ilgili olarak vatandaşlarımız, Valiliğimize ulaşmış ve programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği, yapılmasının kamu esenliğini olumsuz etkileyeceği yönünde rahatsızlıklarını iletmişlerdir.

Bu sebeple; önünüzdeki günlerde Bafra ve Atakum'da düzenlenmesi planlanan etkinliklere 5442 sayılı Kanunu'nun 11 (c) maddesi 'İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.' uyarınca müsaade edilmeyeceği, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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