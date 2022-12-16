16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Samsun’da 15 kilometrelik tır kuyruğu

Samsunport Limanı’ndaki yoğunluk nedeniyle Samsun-Ankara yolu üzerinde yaklaşık 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. 

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 20:35
Takip Et

Samsun’da 15 kilometrelik tır kuyruğu

Samsun’da 15 kilometrelik tır kuyruğu
+
Aa
-

Karadeniz’de etkili olan fırtına ve yaklaşan Noel tatili nedeniyle limana giriş yapan gemilerin sayısının azlığı uzun tır kuyruklarına yol açtı. Özellikle yük boşaltmak için gelen ve Samsunport Limanı’na giremeyen tırlar Ankara - Samsun karayolu üzerinde 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kimi tır şoförleri ilk defa böyle bir durumda karşılaştıklarını söylerken kimi tır şoförleri ise saatlerdir kuyrukta beklemekten yakındı.    

Hatay’dan Samsun’a yük boşaltmak için gelen Fevzi Mustafaoğlu, “Öğlen saatinden beridir sıradayım. Limandaki yoğunluk nedeniyle giremiyoruz. Limanda kuyruk var. Yol üzerinde bekliyoruz. Tuvalet ihtiyacımızı, yemek ihtiyacımızı gideremiyoruz. Bu tür sıkıntılar çekiyoruz” dedi.  

Samsun’a yük boşaltmaya gelen Mustafa Bilgin, “Limanda yoğunluktan dolay sıkıntı var. Gemiler fırtınadan gidip gelemediği sıkıntı yaşanıyor. Şuanda benimle birlikte 15 kilometrelik bir sıra var” diye konuştu.  

Tır şoförü Ali Sağlam, “Kimisi diyor gemi yanaşmadı. Kimisi diyor boş konteyner yok. 2 gündür sırada bekliyorum. Limana almıyorlar. Park yeri yok. Tekrar limana girmek için kuyruğa girdik. Kuyruktan tekrar bizi dışarı çıkardılar. İzmit, Derince, Dubai’ye kadar tüm limanlarda çalıştım. Ben böyle bir şey görmedim” şeklinde konuştu.  

Diğer tır sürücüsü İsmet Topuz ise "Saatlerdir sıra bekliyorum. Liman tıkanmış, gemiler gelmiyormuş. Burada 10 kilometreden fazla sıra var. Şimdiye kadar ilk defa Samsun’da böyle bir şey görüyorum" ifadelerini kullandı.  

Tırların bekleyişi sürüyor. (İHA)                              

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
1
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
2
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
4
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
6
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
﻿Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
﻿Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
﻿Fransa'nın vize kararı Fas'ı sevindirdi
﻿Fransa'nın vize kararı Fas'ı sevindirdi
﻿Fransa'nın vize kararı Fas'ı sevindirdi
﻿Hırvatistan meclisinden Ukrayna itirazı
﻿Hırvatistan meclisinden Ukrayna itirazı
﻿Hırvatistan meclisinden Ukrayna itirazı
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.