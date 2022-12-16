Samsun’da 15 kilometrelik tır kuyruğu

Karadeniz’de etkili olan fırtına ve yaklaşan Noel tatili nedeniyle limana giriş yapan gemilerin sayısının azlığı uzun tır kuyruklarına yol açtı. Özellikle yük boşaltmak için gelen ve Samsunport Limanı’na giremeyen tırlar Ankara - Samsun karayolu üzerinde 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kimi tır şoförleri ilk defa böyle bir durumda karşılaştıklarını söylerken kimi tır şoförleri ise saatlerdir kuyrukta beklemekten yakındı.

Hatay’dan Samsun’a yük boşaltmak için gelen Fevzi Mustafaoğlu, “Öğlen saatinden beridir sıradayım. Limandaki yoğunluk nedeniyle giremiyoruz. Limanda kuyruk var. Yol üzerinde bekliyoruz. Tuvalet ihtiyacımızı, yemek ihtiyacımızı gideremiyoruz. Bu tür sıkıntılar çekiyoruz” dedi.

Samsun’a yük boşaltmaya gelen Mustafa Bilgin, “Limanda yoğunluktan dolay sıkıntı var. Gemiler fırtınadan gidip gelemediği sıkıntı yaşanıyor. Şuanda benimle birlikte 15 kilometrelik bir sıra var” diye konuştu.

Tır şoförü Ali Sağlam, “Kimisi diyor gemi yanaşmadı. Kimisi diyor boş konteyner yok. 2 gündür sırada bekliyorum. Limana almıyorlar. Park yeri yok. Tekrar limana girmek için kuyruğa girdik. Kuyruktan tekrar bizi dışarı çıkardılar. İzmit, Derince, Dubai’ye kadar tüm limanlarda çalıştım. Ben böyle bir şey görmedim” şeklinde konuştu.

Diğer tır sürücüsü İsmet Topuz ise "Saatlerdir sıra bekliyorum. Liman tıkanmış, gemiler gelmiyormuş. Burada 10 kilometreden fazla sıra var. Şimdiye kadar ilk defa Samsun’da böyle bir şey görüyorum" ifadelerini kullandı.

Tırların bekleyişi sürüyor. (İHA)