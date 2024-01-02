İran sınırında ‘Sistem’ çilesi. 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

İran gümrüğündeki teknik bir arıza nedeniyle beş gündür girişler durdu. Bu da TIR kuyruğunun 10 kilometreyi bulmasına neden oldu.

Ayrıca Ağrı’daki Gürbulak Sınır Kapısı’nın bakımda olması, TIR’ların Esendere’ye yönelmesine neden oldu. TIR şoförleri, ihraç ettikleri malları İran’a teslim etmek için bekliyorlar.

“YAKIT VE YEMEK SORUNU YAŞIYORUZ”

Yalova’dan yola çıkan TIR şoförü Babek Rizayi (50), kuyrukta beklemenin çok zor olduğunu ifade etti. Rizayi, “Türkiye’ye gelen TIR’lar sorunsuz geçiyor ama biz geçemiyoruz. Sistem arızası olduğunu söylüyorlar. Yakıtımız ve yemeğimiz bitti. Her gün 6 kilometre yürüyerek sınırda durumu öğrenmeye çalışıyoruz ama bir sonuç alamıyoruz. Ne zaman geçeceğimiz belli değil” dedi.

“ÇOK MAĞDUR OLDUK”

Gebze’den aldığı yükü İran’a taşıyan TIR şoförü Hüseyin Hace (51) de “Burada günlerdir bekliyoruz ama ne olacağını bilmiyoruz. TIR kuyruğu çok uzadı. 3 gündür sırada bekliyorum. İran’ın Sero Kapısı’nda sistem arızası olduğunu duyduk. Yollarda çok mağdur olduk. Yakıtımız ve yemeğimiz bitti. Umarım en kısa zamanda çözülür” diye konuştu.