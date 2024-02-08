Samsun'da 186 adet sikke ele geçirdi

Kaynak: İHA
Samsun'da 186 adet sikke ele geçirdi
Samsun'da jandarmaya bağlı ekipler 2 ilçede düzenledikleri operasyonlarda 186 adet sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda Z.G. ve T.Ç. isimli şahısların evlerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaçam ve Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen aramalarda toplam 186 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikke, 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

aw137853-02.jpgOlayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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