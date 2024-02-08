Samsun'da 186 adet sikke ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda Z.G. ve T.Ç. isimli şahısların evlerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaçam ve Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen aramalarda toplam 186 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikke, 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.