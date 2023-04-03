3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Samsun'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı 

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 18:35
Takip Et

Samsun'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı 

Samsun'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı 
+
Aa
-

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Y.M. ve T.D.'yi gözaltına aldı.

Y.D.'nin yakalandığı adreste yapılan aramada dökülmüş vaziyette 40.97 gram metamfetamin, T.D.'nin üzerinde ise 111.80 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.M., "Ben uyuşturucu kullanırım. Kimseye uyuşturucu satmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. 

T.D. ise, "Üzerimde ele geçen 111.80 gram metafetamin bana aittir. İçmek için satın aldım. Kimseye uyuşturucu satmadım" diye konuştu. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.M. ve T.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)                              

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
3
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
4
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
5
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
6
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
7
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿Ankara'da silahlı saldırı. 1 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı saldırı. 1 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı saldırı. 1 kişi yaralandı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.