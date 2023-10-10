Samsun'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaportacı, el sanatları atölyesi ve 2 mobilyacıdan 4 adet oto lastiği, 4 teneke vernik, hamak, bank yapımında kullanılan ağaçlar, koltuk takımı, oto boya tabancası, darbeli matkap ve suntalar çalındı. İş yeri sahipleri polise şikayette bulundu. aw049952-01.jpgAtakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu olayla ilgili U.D. ve O.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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