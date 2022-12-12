Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde cuma sabahı saat 06.30 sıralarında yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik 4 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 4 IŞİD şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 IŞİD şüphelisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.