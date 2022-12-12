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Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:27
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Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde cuma sabahı saat 06.30 sıralarında yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik 4 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 4 IŞİD şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 IŞİD şüphelisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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