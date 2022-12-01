43 yıl hapis cezası bulunan hükümlü spor salonundan çıkarken yakalandı

Samsun'da İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Hançerli Mahallesi Necati Bey Caddesi'nde bir spor salonundan çıkan Mesut A'nın (38) durumundan şüphelendi.



Polis, genel bilgi taramasında Mesut A'nın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 27 aranma kaydının, toplamda 380 bin lira para cezası ile bir dosyadan 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan firari hükümlü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. (AA)