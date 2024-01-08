Samsun’da binlerce makaron ele geçirildi

Kaynak: İHA
Samsun’da binlerce makaron ele geçirildi
Samsun'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 19 bin 900 adet doldurulmuş makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çok yönlü çalışma ve araştırmalar sonucu İlkadım ilçesinde S.C.’ye (42) ait iş yeri ve ikamette aramalar gerçekleştirildi.

İki ayrı mekanda yapılan aramalarda 19 bin 900 adet doldurulmuş makaron sigara, 4 adet 50 gramlık bandrolsüz tütün, 5 adet kaçak elektronik sigara likidi, 1 adet kaçak elektronik sigara bulundu.

Aramalarda bulunan suç unsurları ile ilgili S.C. hakkında 5607 SKM suçundan gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.

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