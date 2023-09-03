Samsun'da caddelere dereye döndü

Editör : Özge Ceren Çimen
Samsun’da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
Sağanak yağışın etkisiyle rögarlar tıkandı, caddeler deyim yerimdeyse dereye döndü.
İlkadım ilçesindeki Doktor Kamil Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.
Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Samsun Sinop kara yolu Baruthane mevkisi ile Liman Mahallesi kavşağında araçlar su birikintilerinin içinde kaldı.