Samsun'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Samsun’da yaşları 5 ile 10 arasında olan çocuklar; İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada çocuklar, "Ey vicdanı olan insanlar, Filistin’deki çocukların sesini duyun" dedi.

KAYNAK: DHA
Samsun'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Samsun’un Cumhuriyet Meydanı’nda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın gönüllü çocuk üyeleri, Filistin’deki savaşta hayatını kaybeden çocuklar için basın açıklaması düzenledi. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla basın açıklamasını Ahmed Asım Şengül (9), Fatmanur Akyüz (9), Ahmet Erdem Mocık (8), Eflal Zehra Akyüz (8) ve Rabia Burtaçoğlu (9) sırayla okudu.

Okunan basın açıklamasında çocuklar, “İHH İnsani Yardım Vakfı Bilinçli, Özgür ve Mutlu Çocuk Gönüllüleriyiz. Bugün bizim gibi mutlu ve özgür olmayı hak eden tüm çocuklar adına siz büyüklere ve bizi dinleyen arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Biz çocuğuz ve haklarımız var. Ben sıcak ve güvenli bir evde yaşama hakkına sahibim. Güvensiz bir yığın tuğlanın arasında uyumak istemem. Filistinli Yusuf da güvenli ve sıcak bir evde yaşamalı. Biz çocuğuz ve haklarımız var. Ben karnım acıktığında sağlıklı ve temiz yemekler yeme hakkına sahibim. Filistinli Fatmanur da temiz ve lezzetli yemekler yemeli. Biz çocuğuz ve haklarımız var. Ben okula gidip gelecekte ülkeme ve dinime faydalı bir insan olmak için eğitim alma hakkına sahibim. Filistinli Ahmet de eğitim alıp doktor olabilmeli. Biz çocuğuz ve haklarımız var. Ben hasta olduğumda doktorda tedavi olma ve ilaç kullanma hakkına sahibim. Siyonist bir asker tarafından vurulup ölmek istemem. Filistinli Ahmed Yasir de ölmemeli. Biz çocuğuz ve haklarımız var. Ben en sevdiğim oyunları arkadaşlarımla oynama hakkına sahibim. Elime taş alıp eli silahlı askerlere karşı elimde taşla oyun oynamak istemem. Filistinli Meryem de evcilik oynayıp bebeğinin saçını örebilmeli. Biz çocuğuz ve haklarımız var. Ben sokaklarda özgürce dolaşma hakkına sahibim. Karanlık bir odaya kapatılıp kuşların uçuşunu görmekten mahrum kalmak istemem. Filistinli Muhammed de özgürce sokaklarda gezebilmeli” dedi.

Filistin’deki çocukların sesinin duyulmasını isteyen çocuklar, “Ey vicdanı olan insanlar Filistin’deki çocukların sesini duyun. Benim adım Meryem. 10 yaşındayım. Hep 10 yaşında kalacak olanlardan. Ben Filistin'in umudu. Filistin’in yüreği ve Filistinli çocukların çığlıyım. Benim adım Meryem. Bir parça ekmeği boğazına götüremeden evi bombalanan, hastaneye götürülürken elindeki ekmek yere düşmesin diye sımsıkı sarılanların kader arkadaşı, Gazze sokaklarında oyun arkadaşı olan. Karnı cennette doyacak olan Filistinli çocuklardan. İplikle tutturduğu ayakkabıları ile oyun oynadığı Gazze sokaklarında, hastane bahçesinde, bir cami gölgesinde, ölümden uzak düşler kurarken kimyasal bombalarla şehit olan, beyazlar giyinen Meryem. Teyzelerimin doğduğumdan beri kesmeye kıyamadığı kıvırcık siyah saçlarındaki pembe tokaları kızıla boyanan Filistinli bir çocuğum ben. Ey insanlar size sesleniyoruz. Artık biz çocuklar bile biliyoruz ki 'batı medeniyeti tek dişi kalmış canavar'. Katiller sürüsü İsrail’i destekleyenlerin vicdanı da yok, merhameti de adalet duygusu da yok. Küçücük bedenler aç ve susuz bırakılıp betonlar altında ezilirken, dünya daha ne kadar sessiz kalacak, daha kaç tane kardeşimiz bu sessizlikte nefessiz boğulacak. Şehit de olsak nefes de alsak, minik bedenlerde kocaman yürekli insanlarız. Bugün ve yarın da duamızda, sözümüzde mücadelemizde Filistin için, Kudüs için, ümmet için, insanlık için. Ey vicdanı olan insanlar Filistin’deki çocukların sesini duyun” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından çocuklar tekbir getirdi.

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samsunda-cocuklar-israilin-gazzeye-saldirilarini-protesto-etti-8974-dhaphoto2.jpg

samsunda-cocuklar-israilin-gazzeye-saldirilarini-protesto-etti-8974-dhaphoto3.jpg

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