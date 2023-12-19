Samsun'da firari hükümlü şahıs kıskıvrak yakaladı

Kaynak: İHA
Samsun'da firari hükümlü şahıs kıskıvrak yakaladı
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 14 aydır aranan şahsı yakaladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 14 aydır aranan O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Saklandığı evde yakalanan O.K., bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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