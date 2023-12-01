Samsun’da ilginç yangın. Aynı apartmandaki 2 iş yeri 2 gün ara ile yandı

Yangın, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İçerisinde elektrik malzemeleri bulunan deponun havalandırma boşluğu bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında dükkanda maddi zarar oluştu.

2 gün önce de deponun üst katında bulunan boyacı dükkanında yangın çıkmıştı.