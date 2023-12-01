Samsun’da ilginç yangın. Aynı apartmandaki 2 iş yeri 2 gün ara ile yandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde 2 gün önce yangın çıkan apartmanın bugün de deposundaki havalandırma boşluğunda yangın çıktı.

KAYNAK: İHA
Samsun’da ilginç yangın. Aynı apartmandaki 2 iş yeri 2 gün ara ile yandı

Yangın, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İçerisinde elektrik malzemeleri bulunan deponun havalandırma boşluğu bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında dükkanda maddi zarar oluştu.

aw089390-01.jpg

2 gün önce de deponun üst katında bulunan boyacı dükkanında yangın çıkmıştı.

aw089390-02.jpg

aw089390-04.jpg

aw089390-05.jpg

Öne Çıkanlar
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Çelik ağlar depremde düşen kayalar için gerildi Yaşam
Çelik ağlar depremde düşen kayalar için gerildi
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama Gündem
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı Gündem
Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı
Emeklilerden TÜİK önünde boş poşetli eylem. 'Çay kaşığıyla verip kepçeyle alacaklar' Gündem
Emeklilerden TÜİK önünde boş poşetli eylem. 'Çay kaşığıyla verip kepçeyle alacaklar'
İnşaat işçisi asansör boşluğuna düştü Yaşam
İnşaat işçisi asansör boşluğuna düştü
Mardin'de bir araçtan kilolarca esrar çıktı. 2 şüpheli tutuklandı Gündem
Mardin'de bir araçtan kilolarca esrar çıktı. 2 şüpheli tutuklandı
ASKİ'den ‘su tasarrufu’ çağrısı Gündem
ASKİ'den ‘su tasarrufu’ çağrısı