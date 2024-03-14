Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Haber Merkezi
Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, R.Ü. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışı yaptığı bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bağlı ekiplerce şahsın evinde yapılan aramada 104 gram skunk, 34 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Şempanzenin protez bacağı görünce yaşadığı şaşkınlık izleyenleri güldürdü Video
Şempanzenin protez bacağı görünce yaşadığı şaşkınlık izleyenleri güldürdü
Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'ın kararını görenler şaştı kaldı. Kimse oynamasını beklemiyordu Spor
Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'ın kararını görenler şaştı kaldı. Kimse oynamasını beklemiyordu
Ekrem İmamoğlu'nun 'Rabia' işareti yapan kişiye verdiği cevap viral oldu: 'Dolar da mazot da 40 lira oldu, haklısın"' Video
Ekrem İmamoğlu'nun 'Rabia' işareti yapan kişiye verdiği cevap viral oldu: 'Dolar da mazot da 40 lira oldu, haklısın"'
Yılbaşı partisi için Rusya'ya gittiler, orduya alındılar. Kabusa dönen tatil Dünya
Yılbaşı partisi için Rusya'ya gittiler, orduya alındılar. Kabusa dönen tatil
Scholz Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü Dünya
Scholz Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Milli takımın aday kadrosu belli oldu. Riva'da hazırlıklar başladı Spor
Milli takımın aday kadrosu belli oldu. Riva'da hazırlıklar başladı