Samsun’da kahreden olay. Oğlunun düğününde öldü

Samsun Alaçam'da bir vatandaş oğlunun düğününde lamba takmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak can verdi.

Samsun’da kahreden olay. Oğlunun düğününde öldü

Samsun'un Alaçam ilçesi Taşkelik Mahallesi'nde oğlunun düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan İrfan Bozkurt (50) hayatını kaybetti.

Samsun'un Alaçam ilçesi Taşkelik Mahallesi'nde evinin bulunduğu Aşağı Sokak'ta oğlu Gürkan Bozkurt'un düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan baba Bozkurt, zemine düştü.

Yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürdü.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İrfan Bozkurt, yolda yaşamını yitirdi.

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