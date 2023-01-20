20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kan bağışlayana maç bileti hediye

Samsun’da kan bağışlayan taraftarlara Samsunspor atkısı ve maç bileti hediye edildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:49
Takip Et

Samsun'da kan bağışlayana maç bileti hediye

Kan bağışlayana maç bileti hediye
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, 20 Ocak 1989’da deplasmana giden Samsunspor otobüsü kaza yağmış, 3 futbolcu, 1 teknik direktör ve 1 şoför hayatını kaybetmişti. Kazanın 34. yıldönümünde Türk Kızılayı tarafından "Bu Kan Sizi Unutur Mu" etkinliği düzenlendi. 

10 gün boyunca sürecek etkinlik ile kan bağışında bulunacak kişilere Samsunspor atkısı ve Samsunspor-Erzurumspor maçının bileti hediye edilecek.

Kan bağışı etkinliği hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Samsun Şubesi Doktorlarından Dursun Bektaş, “Türk Kızılayı olarak Samsunspor taraftarıyla birlikte 20 Ocak 1989 tarihindeki kazada hayatını kaybeden sporcularımızı anmak adına 'Bu kan seni unutur mu' kampanyası adı altında tüm Samsun’lu ve Samsunspor’lu vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. 20 ve 30 Ocak tarihleri arasında kan bağışımız devam edecek. Kan bağışı yapan bağışçılarımıza 1 adet Samsunspor-Erzurumspor futbol maçı için bileti veriyoruz. Yanında birde Samsunspor atkısı hediye ediyoruz” dedi.

Kan bağışına destek veren vatandaşlar ise kan vermenin herkes için görev kabul edilmesi gerektiğini ve düzenli kan bağışçısı olmanın birçok kişiye yaşama şansı tanıyabileceğini ifade ettiler.

Kampanya çerçevesinde 20-30 tarihleri arasında kan bağışlayacak vatandaşlara Samsunspor atkısı ve maç bileti hediye edilecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
6
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.