Samsun’da oyun faciayla son buldu. Tabancayla oynarken arkadaşını kafasından vurdu

Samsun'un Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi Anneler Parkı arkasındaki U.E. isimli şahsa ait boş iş yeri içinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, M.Ş. (17), B.Ç. (23), K.A.A. (17), E.E.E. (18) ve S.K. (18) boş dükkan içinde birlikte alkol almaya başladılar.

Bu esnada B.Ç., elindeki tabancayla oynarken, silah kazara ateş alırken, tabancadan çıkan kurşun B.C.'nin karşısında oturan arkadaşı M.Ş.'nin yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan M.Ş., hastaneye kaldırıldı.

B.Ç. ise suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.