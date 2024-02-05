Samsun’da oyun faciayla son buldu. Tabancayla oynarken arkadaşını kafasından vurdu

Kaynak: İHA
Samsun’da oyun faciayla son buldu. Tabancayla oynarken arkadaşını kafasından vurdu
Samsun'da bir şahıs tabancayla oynarken kazara karşısında oturan arkadaşını kafasından vurdu.

Samsun'un Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi Anneler Parkı arkasındaki U.E. isimli şahsa ait boş iş yeri içinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, M.Ş. (17), B.Ç. (23), K.A.A. (17), E.E.E. (18) ve S.K. (18) boş dükkan içinde birlikte alkol almaya başladılar.

Bu esnada B.Ç., elindeki tabancayla oynarken, silah kazara ateş alırken, tabancadan çıkan kurşun B.C.'nin karşısında oturan arkadaşı M.Ş.'nin yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan M.Ş., hastaneye kaldırıldı.

B.Ç. ise suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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