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Samsun'da silahla yaralanmaya 3 tutuklama

Samsun'da sosyal medya üzerinden tartıştıkları ve konuşmak için buluştukları şahsı bacaklarından vurarak yaralayan 3 kişi, KOM polisi tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:40
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Samsun'da silahla yaralanma: 3 tutuklama

Samsun'da silahla yaralanmaya 3 tutuklama
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İHA'nın haberine göre, Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 10 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 kişi, sosyal medya üzerinden atıştıkları ve konuşmak için buluşmaya davet ettikleri E.K.'ye silahlı saldırı düzenledi. İki bacağından da yaralanan E.K., Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili T.C.A., İ.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

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