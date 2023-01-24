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Soba borusu yerinden çıktı. Yangın son anda engellendi

Samsun’un Bafra ilçesinde yerinden çıkan soba borusu az kalsın evi yakıyordu.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 15:23
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Samsun'da soba borusu yerinden çıkınca yangın son anda önlendi

Soba borusu yerinden çıktı. Yangın son anda engellendi
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İHA

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Keklik Sokak’ta 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanan sobanın baca girişindeki borunun yerinden çıkması sonucu evin içini duman sardı. Evde tek başına olan yaşlı kadın balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi.

Kapıyı açamayan itfaiye ekipleri eve merdiven uzatarak balkondan girdi. İçeri giren itfaiye ekipleri dumanların, yerinden çıkan soba borusundan kaynaklandığını belirledi. Çıkan boruyu yerine takan itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen yaşlı kadını sağlık ekipleriyle birlikte evden çıkartarak kontrol amaçlı Bafra Devlet Hastanesine götürdü.

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