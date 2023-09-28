Samsun’da suç otomobili gölette bulundu

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı araştırma ve takip sonucunda, Kavak ilçe merkezinden çalınan 1979 model Renault marka otomobilin izine ulaştığı belirtildi. Otomobilin, birçok suçta kullanıldığı değerlendirildi.

Otomobil sualtı timi tarafından çıkarıldı

Jandarma ekipleri, otomobilin atıldığı Güven Göleti’ne gitti. Jandarma Sualtı Kurtarma Timi, gölette yaptığı arama sonucunda otomobili buldu ve sudan çıkardı. Otomobilin kullanıldığı suçlar ve şüphelilerin tespiti için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.