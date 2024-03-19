Samsun'da tanker kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 17. kilometresinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Mesut T. idaresindeki 55 ADJ 192 plakalı tanker, önünde seyreden Orhan H. yönetimindeki 55 K 5393 plakalı kamyona arkadan çarptı. Tankerin çekicisinin devrildiği kazada tanker sürücüsü Mesut T. hafif şekilde yaralandı.
Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kapanan yol Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre sonra kapanan yolu araç trafiğine açıldı.