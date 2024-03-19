Samsun'da tanker kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Samsun'da tanker kamyonla çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da tankerin kamyonla çarpıştığı trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 17. kilometresinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mesut T. idaresindeki 55 ADJ 192 plakalı tanker, önünde seyreden Orhan H. yönetimindeki 55 K 5393 plakalı kamyona arkadan çarptı. Tankerin çekicisinin devrildiği kazada tanker sürücüsü Mesut T. hafif şekilde yaralandı.

aw166091-02.jpgYaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kapanan yol Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre sonra kapanan yolu araç trafiğine açıldı.

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