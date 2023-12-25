Samsun'da trafik kazası

Orhan Gökmen kontrolündeki 60 ABJ 122 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve kavşaktan dönüş yapan İsrafil Tonyaloğlu’nun kullandığı 55 JM 126 plakalı otomobil, Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda kaza yaptı.

Kaza sonucu her iki otomobilin sürücüleri yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yararlılar, daha sonra ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla alakalı inceleme başlattı.