Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA'nın haberine göre, Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun Ankara karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hamdi S. idaresindeki 34 DHJ 228 plakalı otomobil ile Mustafa T. yönetimindeki 55 LM 743 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil önce yol kenarında refüje çarpıp daha sonra takla attı. Kazada araç sürücüsü Hamdi S. İle Kamile S. ve Seyit Ahmet K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.