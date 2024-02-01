Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 17 kilo 700 gram ele geçirildi

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 17 kilo 700 gram ele geçirildi
Samsun'da jandarma ekipleri, belirledikleri bir evde yaptıkları aramada 17 kilo kubar esrar ve 700 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı Mahallesi'nde A.Ş. (65) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun-Bafra JASAT/KOM/İSTH Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın evinde arama yapıldı.

Alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 17 kilo kubar esrar ve 700 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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