Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 392 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.U. ve F.U. adlı kardeşler ile O.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 392 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.U. ve F.U. adlı kardeşler ile O.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.