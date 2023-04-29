Samsun'da uyuşturucu tacirlerine baskın

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şahıs gözaltına alınırken 265 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu tacirlerine baskın

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle C.A, İ.E. ve O.E’yi takibe aldı.

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SENTETİK UYUŞTURUCU İLE YAKALANDILAR

Düzenlenen operasyonda zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 28 tabanca fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ile 265 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A, İ.E. ve O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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