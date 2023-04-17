Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1'i yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

Samsun'da satışa hazır uyuşturucu ile yakalanan 1'i Kenya uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1'i yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalarda Atakum ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen B.B.P. ile Kenya uyruklu F.G.O.'nin kullandığı araç ve adreslerine operasyon düzenlendi.

aw872470-03.jpg

Yapılan aramalarda 29 paket halinde satışa hazır 29,24 gram skunk maddesi, 5 parça halinde 149,41 gram skunk maddesi, 53 kapsül sentetik ecza, 1 adet yarısı içilmiş esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 57 bin 550 TL, 710 euro ve 190 dolar ele geçirildi.

aw872470-04.jpg

Gözaltına alınan B.B.P. ile Kenya uyruklu F.G.O., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 şüpheli, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

İlgili Haberler
Uyuşturucunun etkisindeki yabancı uyruklu deniz diye çöpe atladı
Uyuşturucunun etkisindeki yabancı uyruklu deniz diye çöpe atladı
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı