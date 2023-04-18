Uyuşturucunun etkisindeki yabancı uyruklu deniz diye çöpe atladı

Yabancı uyruklu bir vatandaş, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle deniz sandığı çöp kovasının içine atladı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Uyuşturucunun etkisindeki yabancı uyruklu deniz diye çöpe atladı

Türkiye’nin kendi iç sorunları yetmiyormuş gibi bir de ülkeye gelen yabancılar kaynaklı yaşadığı sorunlar vatandaşları isyan ettirmiş durumda.

Bu sorunlar arasında en tehlikelilerden bir tanesi de uyuşturucu kullanımı. Özellikle yabancı vatandaşlar arasında yaygın olan uyuşturucu kullanımının insani olmayan görüntüleri sık sık sosyal medyada yayınlanıyor.

Bunlardan bir tanesi de Üsküdar’da çekildi. Uyuşturucu maddenin etkisi altındaki yabancı uyruklu bir şahıs İstanbul Üsküdar'da çöpü "deniz" sanıp içine atladı.

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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