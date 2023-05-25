Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i kadın 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar çerçevesinde il merkezinde pazartesi sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 12 şüpheli ile bağlantılı olarak yapılan aramalarda 60,97 gram metamfetamin maddesi, 1,12 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3,71 gram esrar maddesi, 44 adet extacy hap, 583 kapsül sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 3 adet tüfek, 24 adet tüfek kartuşu ve 45 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Polisteki sorgusu tamamlanan 4 kişi polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1'i kadın 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 8 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 4 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i kadın 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Muharrem İnce'nin ikinci tur kararı kulislerden sızdı. Şaban Sevinç açıkladı Siyaset
Muharrem İnce'nin ikinci tur kararı kulislerden sızdı. Şaban Sevinç açıkladı
Olimpiyat Komitesinde bir garip istifa Spor
Olimpiyat Komitesinde bir garip istifa
Arıza için çıktığı telefon direğinden düştü Güncel
Arıza için çıktığı telefon direğinden düştü
Şenol Güneş'e basın toplantısı cezası Spor
Şenol Güneş'e basın toplantısı cezası
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek sözler. Sen teröristlerin hamisisin! Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek sözler. Sen teröristlerin hamisisin!
Erdoğan'dan meydan okumaya cevap geldi. Kılıçdaroğlu “Erkek olarak karşıma çıkacaksın” demişti Siyaset
Erdoğan'dan meydan okumaya cevap geldi. Kılıçdaroğlu “Erkek olarak karşıma çıkacaksın” demişti
Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor Spor
Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor