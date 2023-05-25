Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar çerçevesinde il merkezinde pazartesi sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 12 şüpheli ile bağlantılı olarak yapılan aramalarda 60,97 gram metamfetamin maddesi, 1,12 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3,71 gram esrar maddesi, 44 adet extacy hap, 583 kapsül sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 3 adet tüfek, 24 adet tüfek kartuşu ve 45 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Polisteki sorgusu tamamlanan 4 kişi polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1'i kadın 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 8 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 4 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i kadın 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

