Mert Başaran: 700 lirayla başladı 3.6 milyon oldu

Yatırım Uzmanı Mert Başaran, bir takipçisinin “Borsaya nereden başlamalıyım” sorusuna yanıt verdi.

HİSSE FONU ALIRSANIZ PARA KAZANIRSINIZ

“Borsaya başlamayın gidin fonlara başlayın” diyen Başaran, “Bireysel hisse alırsanız sinir hastası olursunuz hisse fonu alırsanız hem para kazanır hem de sinirleriniz size kalır” uyarılarında bulundu.

BES KÖTÜ DİYENLER İYİ NİYETLİ DEĞİL

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başaran, “Doların enflasyonunu bir kere bile anlatmayıp sonra vatandaşın tek birikimi olan BES kötü diye sürekli karalamanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir partiyi sevmiyorum iktidar dâhil ama iktidara zarar verelim diye ülkedeki para BES’ten çıksın, fondan çıksın hatta bankalardan çıksın dolara konsun kasalarda dursun halkın parası erisin ülkede para kalmasın sistem çöksün bana ne, benim tuzum kuru kafası benim kafa değil” ifadelerini kullandı.

ALTIN FONU ALIYORSUN ÜZERİNE %30 DEVLET VERİYOR

BES’i kötülemenin bu ülkeye ve insanlara zararı olacağını savunan Başaran, X hesabından “Yahu nasıl kötü olacak altın fonu var sürekli altın alıyorsun üzerine %30 devlet veriyor, insanları neden korkutursunuz! BES acentem yok esas gelirim emlak işinden eğer yalan söylemek lazımsa benim söylemem lazım ‘bozun BES’leri gelin arsa alın onu da benden alın!’ demem lazım! Ama halk aptal mı? İstatistik ortada bu kadar güzel birikim yapılan şeyi kötülersem ülkeye ve insanlara zararı olur!” diye yazdı.

700 LİRAYLA BAŞLADI 3.6 MİLYON OLDU

Yatırım Uzmanı Mert Başaran, bir takipçisinin BES hesabını paylaşarak şu notu düştü:

“5 yıllık bir hesap ayda 700 lira ile başladı şu an 15 bin ödüyor, 347 bin yatırdı, şu an 3.6 milyon oldu. Dolar alsaydı daha çok olurdu diyenler, adamın 100 lirası bile yoktu bu parayı ufak ufak birikiyor. 5 yıl önce 347 bini yok sıfır lirası var. Sadece hisse fonu hiç değişmedi.”

NOT: (Mert Başaran’ın X hesabından paylaştığı kişisel görüşleridir, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.