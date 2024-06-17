Altında dalgalanma devam ediyor: Bu rakamları gören şaşkına dönecek!

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olup, bu değişimler vatandaşlar tarafından yakından izlenmektedir. Özellikle dolar ve euro gibi majör para birimlerinin yanı sıra, günlük ekonomik işlemlerde sıkça kullanılan altın fiyatları da büyük bir ilgi odağıdır. Ekonomik gelişmeleri anbean takip etmek isteyen yurttaşlar, güncel altın fiyatlarına erişebilmek için internet arama motorlarını sıkça kullanmaktadırlar.

ALTINDA DALGALANMALAR DEVAM EDİYOR

Piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, 16 Haziran Pazar günü itibarıyla gram altın, 2 bin lira seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam etti. Güncel rakamlara göre, gram altın 2457 Türk Lirası'ndan alıcı bulurken, çeyrek altın fiyatları 3934 Türk Lirası olarak belirlendi. Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarının son durumunu yakından takip ederken, gün içinde yaşanan düşüş bazı yatırımcıları memnun ederken, altın almayı planlayan kişiler için hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylı altın piyasası analizi...

16 HAZİRAN PAZAR GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.457,35 ₺

Gram altın satış: 2.457,99 ₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.934,00 ₺

Çeyrek altın satış: 4.033,00 ₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.892,00 ₺

Yarım altın satış: 8.059,00 ₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.663,00 ₺

Tam altın satış: 16.068,00 ₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.139,00 ₺

Cumhuriyet altını satış: 16.383,00 ₺

ATA ALTIN NE KADAR?