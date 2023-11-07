Samsun'daki balıkçı cinayetinin zanlısı tutuklandı

Samsun'da bir balıkçının pompalı tüfekle öldürülmesi olayının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Samsun'daki balıkçı cinayetinin zanlısı tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Irmağı kenarında dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcasıyla birlikte balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Ferat Kılıç (39), pompalı tüfekli saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırı zanlısı Cemal Ç.'yi (60), olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Cemal Ç.'nin öldürdüğü Ferat Kılıç'ın samimi arkadaşı olduğu ve olayın küfürleşme yüzünden meydana geldiği öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı Cemal Ç. bugün çelik yelek giydirilerek Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Cemal Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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