﻿Samsung CNK Kültür İnşaat geçici 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Samsung CNK Kültür İnşaat, bünyesinde greyder operatörü olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Tercihen Canik ilçesinde ikamet eden
Gerekli belge ve sertifikalara sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş formu
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Özgeçmiş formlarının belirtilen mail adresine gönderilmesi
Özgeçmiş formları sonrası uygun görülen adaylar mülakata çağırılacaktır
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