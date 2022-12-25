﻿Samsung CNK Kültür İnşaat geçici 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Samsung CNK Kültür İnşaat, bünyesinde greyder operatörü olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Tercihen Canik ilçesinde ikamet eden

Gerekli belge ve sertifikalara sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş formu

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Özgeçmiş formlarının belirtilen mail adresine gönderilmesi

Özgeçmiş formları sonrası uygun görülen adaylar mülakata çağırılacaktır