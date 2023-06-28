Samsung Galaxy M34'ün teknik özellikleri belli oldu

Güney Koreli akıllı telefon şirketi olan Samsung, orta segmentte yer alan Galaxy A ve Galaxy M serisiyle oldukça iyi satış rakamları elde etmesi üzerine yeni bir cihaz üreteceğini duyurudu. Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih eden şirket, seriye yeni bir model daha ekledi.

Samsung, Galaxy M34 5G'yi tanıttı.

SAMSUNG GALAXY M34 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M34, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla kutusundan çıkacak.

6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera ve makro-geniş kamera ikilisi yer alıyor.

MediaTek Dimensity 7050 işlemcisinden güç alacak Galaxy M34, 200 ila 250 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacak. Telefonun tüm özellikleri ise 7 Temmuz'da açıklanacak.