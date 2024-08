Samsunspor Beşiktaş maçındaki rezilliği açıkladı

Beşiktaş kazadı ama nasıl kazandı?

İyi oynamadı. Ustalarıyla kazandı.

Süper Kupa'daki farklı Galatasaray zaferinin ardından Siyah-Beyazlı takımın Süper Lig'e de görkemli bir giriş yapmasını bekliyordum.

Ancak Samsun deplasmanları zordur. Şehrin insanları takımlarına sahip çıkar, bağrına basar. Sezona başlanabilecek en zor yerden başlayacaktı Beşiktaş.

İlk dakikalardan itibaren sıkıntı çekti. Ev sahibi bastırdıkça bastırdı. Ancak ayakta kalmayı başardı Beşiktaş.

30 dakikalık bölümden itibaren sazı eline aldı Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri. 31. dakikada Semih Kılıçsoy mükemmel bir pasla takımın yıldızı Rafa Silva'yı topla buluşturdu. Portekizli yıldız da klasını konuşturup, pozisyonu golle sonuçlandırdı.

Rafa Silva çok klas bitirdi. Bu sezon adından çokça söz ettireceği kesin. 3 dakika sonra bu kez diğer yeni transfer Paulista sahneye çıktı. Sağ kanattan Masuaku'nun ortasına altı pas içinde iyi yükselen Paulista, topu kafayla ağlara gönderdi. Skor bir anda 2-0 olmuştu. Samsunspor neye uğradığını şaşırdı. Tabi takımında böylesine önemli yıldızlar varsa, skor her an lehine değişebiliyor. Geçen yıllarda Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı buydu.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş iyice rahatlamıştı. Hatta Hollandalı çalıştırıcı ilk dakikalarda sakatlık yaşayan Paulista'yı riske etmek istemedi, kenara aldı. Yerine her derde deva Necip girdi. Kaptan'a yine iş düştü, sınavı başarıyla geçti.

İkinci yarıda Samsunspor'un baskısı vardı. Ancak Beşiktaş direndi ve kazanmayı bildi.

Buradaki asıl rezillik saha.

Bu sahada nasıl maç oynatılır kardeşim.

Kim verecek bunun hesabını?