Samsunspor Juventus'un genç yıldızını transfer ediyor

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Samsunspor 10 numara transferi için rotayı İtalya’ya çevirdi.

İLK TEKLİF YAPILDI

Ajansspor’un haberine göre, Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Juventus'la sözleşmesini fesheden Mohamed Ihattaren'e ilk teklifini yaptı. Haberde ayrıca Samsunspor’un transferde mutlu sona ulaşması durumunda genç yıldız için PSV’ye yetiştirme ücretinin ödeneceği de ifade edildi.

SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonu Hollanda ekiplerinden Ajax’da kiralık olarak geçiren Mohamed Ihattaren burada yalnızca bir maçta forma şansı bulabildi.