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Samsunspor'a Fransa'dan flaş transfer

Samsunspor, Fildişi Sahilli Guel'i kadrosuna kattı

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 19:09
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Samsunspor, Moussa Guel’i transfer etti

Samsunspor'a Fransa'dan flaş transfer
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli oyuncu Moussa Yann Cedric Guel’i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın 3. Lig takımlarından Red Star FC forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Guel ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Fildişi Sahilli futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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