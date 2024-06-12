Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Samsunspor, Markus Gisdol'ün sürpriz ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına girmişti. Birçok isimle görüşen Karadeniz ekibi, Alman Thomas Reis ile anlaştı.

Thomas Reis bugün düzenlenen törenle kendisini 1+1 yıllığına Kırmızı-Beyazlı renklere bağlayan özleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Reis, Samsunspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kırmızı beyazlı takımın başarısı için elinden gelenin en iyisi yapacağını vurgulayan Reis, taraftarın da desteğiyle büyük başarılara imza atacaklarına inandığını aktardı.

Thomas Reis daha önce Almanya ekipleri Wolfsburg, Bochum ve FC Schalke 04'yi çalıştırmıştı.