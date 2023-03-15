﻿Sivasspor tur için umutlu

Samuel Saiz, maçın kulüp tarihi için çok önemli olduğunu belirterek, "Hocamız da bize maçın öneminden bahsetti. Gruplardan çıkarak tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde etmiştik. Şimdi bunun bir üst seviyesine çıkma ihtimalimiz var. Bir sonraki tura çıkmamız halinde bizim için daha iyi olacak. Yarın elimizden geleni yapacağız bu maçı geçmek için. Özellikle Sivasspor camiası ve taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum. Fiorentina şu an iyi dönemlerini geçiriyor.

Son zamanlarda galibiyetler aldığını görüyoruz. Biz de son 3 maçtır mağlubiyet alıyoruz. Rakibin bütün santraforları iyi. Çok iyi bir takım. İyi de bir futbol ortaya koyuyorlar. Bizim yapmamız gereken kendi oyunumuzu ortaya koymak. Mümkün olduğunca skor elde etmek. Duran top ve kontra ataklardan sonuç elde etmeye çalışacağız. Tabi kapalı oynamayı da düşünmüyoruz. Kendi futbolumuzu ortaya koyarak oynayacağız." diye konuştu.