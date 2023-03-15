15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sivasspor tur için umutlu

Sivasspor'un İspanyol futbolcusu Samuel Saiz, Fiorentina ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 18:27
Takip Et

Samuel Saiz: Elimizden geleni yapacağız

Sivasspor tur için umutlu
+
Aa
-

Samuel Saiz, maçın kulüp tarihi için çok önemli olduğunu belirterek, "Hocamız da bize maçın öneminden bahsetti. Gruplardan çıkarak tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde etmiştik. Şimdi bunun bir üst seviyesine çıkma ihtimalimiz var. Bir sonraki tura çıkmamız halinde bizim için daha iyi olacak. Yarın elimizden geleni yapacağız bu maçı geçmek için. Özellikle Sivasspor camiası ve taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum. Fiorentina şu an iyi dönemlerini geçiriyor.

Son zamanlarda galibiyetler aldığını görüyoruz. Biz de son 3 maçtır mağlubiyet alıyoruz. Rakibin bütün santraforları iyi. Çok iyi bir takım. İyi de bir futbol ortaya koyuyorlar. Bizim yapmamız gereken kendi oyunumuzu ortaya koymak. Mümkün olduğunca skor elde etmek. Duran top ve kontra ataklardan sonuç elde etmeye çalışacağız. Tabi kapalı oynamayı da düşünmüyoruz. Kendi futbolumuzu ortaya koyarak oynayacağız." diye konuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
4
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
5
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
6
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
7
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.