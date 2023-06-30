Samuray kılıcıyla dehşet saçan Suriyeliler hakkında yeni gelişme

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de samuray kılıcıyla dehşet saçan Suriyelilerin sınır dışı edildiklerini açıkladı.

Samuray kılıcıyla dehşet saçan Suriyeliler hakkında yeni gelişme

İstanbul Küçükçekmece'de Küçükçekmece'de Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmıştı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edilmişti. Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçmıştı. Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenilmişti. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülenmiş, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

"SINIR DIŞI EDİLMİŞTİR"

O yabancı uyruklu şahıslarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

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