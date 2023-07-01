Antalya’da Suriyeliler bayraklarıyla ile denize girdi. Ülke onların olmuş

Editör: Ersoy Özdem

Türkiye’de Suriyeli sığınmacı sayısı giderek artıyor. İktidarın olmayan göç politikası nedeniyle toplumda sorunlar ve huzursuzluklarda büyüyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatil beldeleri, sahiller ve plajlar da Suriyeli sığınmacılarla doldurdu.

Dün İzmir ve Mudanya sahillerinde Suriyelilerle ilgili videolar yayılmıştı. Plajlarda nargile yaktıkları, değişik sesler çıkararak denize girdikleri, iç çamaşır ve kıyafetleriyle de girdikleri görülmüştü.

Bu görüntülerin ardından bir video da tatil cenneti Antalya’dan geldi.

Ülkemizin en çok turist çeken şehri Antalya Konyaaltı sığınmacılar Suriye bayrağı ile denize girdiler.

O anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Videoyu çeken vatandaşın sözleri ise viral oldu.

Türklerin rahatsız olduğu için denize giremediğini söyleyen vatandaş “Ülke onların olmuş, haklılar Erdoğan sağ olsun” dedi.

İZMİR VE MUDANYA’DA GELEN GÖRÜNTÜLER DE GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye’ye yasadışı yolla giren Suriyeli, Afgan ve Pakistanlılar İzmir’in şehir merkezinde gruplar halinde değişik sesler çıkararak denize giriyor. Bazıları kıyafetleriyle denize girerken bazıları da iç çamaşırıyla denize girdi.

Mudanya'da ise Suriyelilerin plajı doldurduğu görüldü. Suriyelilerin denize ayakkabıları ve iç çamaşırlarıyla girdiği görüldü. Çöplerin yer olduğu ve plajın kirlendiği de ortaya çıktı. Bir Suriyelinin ise plajın ortasında nargile yaktığı görüldü.

Videoyu çeken kadın şunları aktarmıştı:

Burası Bursa Mudanya bir tane Türk göremezsiniz yerler çok pis şurada çöp kutusu var ama pisliği görüyorsunuz erkekler iç çamaşırlarıyla denize giriyorlar gözleriyle bizi taciz ediyorlar.