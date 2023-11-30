Sanatçılar "İlelebet Cumhuriyet" dedi

Sergiye katılan sanatçılardan Osman Tali “Tüm sanatçı arkadaşlarımız cumhuriyeti kucaklayan bir sergi açmanın kıvancını yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sanatçılar "İlelebet Cumhuriyet" dedi

Ankara Güneş Sanat Galerisi’nde 28 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen “İlelebet Cumhuriyet” sergisi İstanbul’da da büyük ilgi gördü.

Tophane semtindeki Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’ndaki sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 10 Aralık’a kadar açık kalacak olan sergide, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel bir katkı sunmak amacıyla, Etem Çalışkan, Esin Sarıoğlu, Devrim Erbil ve Tan Oral gibi ustaların da bulunduğu bugünkü adı MSGSÜ olan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu toplam 54 sanatçının eserleri sergilenmeye başlandı.

Sergi salonunda, sergi afişinde kullanılan görseli tasarlayan ancak 18 Kasım’da yaşamını yitiren Tufan Atalayman için de bir anı köşesi yapıldı. Sanatçılardan Osman Tali sergi hakkında yaptığı açıklamada “Tüm sanatçı arkadaşlarımız cumhuriyeti kucaklayan bir sergi açmanın kıvancını yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

Sergiye katılan sanatçılar: Akgün Sezer, Alev Demirkesen, Ali Balkı, Ali Ergün, Ali Tekin Çam, Ayşe Çetkin, Ayşegül Yenen, Ayşın Özen, Bekir Özdemir, Belkıs Orcallı Yakıcı, Canan Suner, Çetin Özer, Egem Uzer, Elçin Çubuk, Erol Güneş, Eyüp Büyükbostancı, Fatih Mehmet Durmuş, Figen Aykaç Erdi, Filiz Arışan Aydoğan, Füsun Selen Bilginer, Gelengül Alkan, Gülgün Özker, Günseli Partanaz, Gültekin Çizgen, Kubilay Han Kıray, Lale Ulaş Çoruh, Meral Güney Feltman, Meral Pekün, Merih Kurtul, Meryem İskender Keskiner, Mesude Hülya Şanes Doğru, Metin Sağanak, Mustafa Eren, Nilgün Temiz, Nilüfer Tünay, Nuri Sezer, Osman Tali, Özhan Özdil, Öznur Aydın, Pınar Partanaz, Sara Kocatoros Tuncel, Seçil Nebioğlu, Semra Timurhan, Sevda Erman, Tayfun Tuncel, Tufan Atalayman, Tuğba Aksezmener, Tülin Yavuz, Ülker Turhan Öner, Zeynep Günseli Onat.

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