Sanatçılardan Dünya Sanat Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.



Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Işıkhan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Sevgili Büyük Ata, bugün kutladığımız Dünya Sanat Günü'nde, 35 ülkenin temsilcileriyle Türk kültür ve sanatını barış temelinde yaygınlaştırarak, kurduğun cumhuriyete ve devrimlere ışığını çoğaltmayı hedefleyen Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği sanatçıları olarak huzurunda olmanın gururunu yaşıyoruz. Biz, gücümüzü devrimlerden, renklerini gözlerinden alan sanatçılar olarak çizdiğin yolda sonsuza kadar yılmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz. Saygılarımızla."





